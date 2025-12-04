Рейтинг@Mail.ru
"Они не знали, как играть": экс-вратарь "Динамо" о работе Карпина
10:21 04.12.2025
"Они не знали, как играть": экс-вратарь "Динамо" о работе Карпина
"Они не знали, как играть": экс-вратарь "Динамо" о работе Карпина

Сметанин заявил, что при Карпине футболисты "Динамо" не знали, как играть

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший вратарь московского "Динамо" Андрей Сметанин заявил РИА Новости, что при бывшем главном тренере клуба Валерии Карпине футболисты команды не знали, как играть.
После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" занимает девятую позицию с 20 очками. Команда проводит матчи под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который 17 ноября сменил Карпина.
«
"Очень расстраивали результаты. Клуб, конечно, занимает не свое место. Мы сначала думали, что сейчас придет Валерий Карпин, наладит дисциплину, стабилизирует отношения в команде. Но из интервью футболистов стало понятно, что за все время он этого не сделал. Футболисты не знали, как играть и куда бежать. Как лебедь, рак и щука", - ответил Сметанин на вопрос о результатах "Динамо" при Карпине.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из "Динамо"
25 ноября, 14:24
 
Футбол, Валерий Карпин, Динамо Москва, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу), Спорт, Ролан Гусев
 
