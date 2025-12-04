Си Цзиньпин призвал Францию твердо стоять на правильной стороне истории

ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай и Франция в условиях глобальных перемен должны твердо стоять на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Китайский лидер подчеркнул, что сегодня мир "переживает беспрецедентные перемены", человечество находится на перепутье.
"Китай и Франция должны продемонстрировать свою ответственность, поддержать знамя многосторонности, преодолеть туман неопределенности, твердо стоять на правильной стороне истории", - заявил Си Цзиньпин, трансляция открытой части встречи двух лидеров велась на видеохостинге YouTube.
Си Цзиньпин добавил, что Китай готов вместе с Францией развивать сотрудничество, исходя из фундаментальных интересов двух народов и долгосрочных интересов международного сообщества, исключая любое вмешательство, придерживаясь равноправного диалога.
