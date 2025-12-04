Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Францию твердо стоять на правильной стороне истории
08:35 04.12.2025 (обновлено: 11:05 04.12.2025)
Си Цзиньпин призвал Францию твердо стоять на правильной стороне истории
© AP Photo / Adek BerryПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. 4 декабря 2025
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. 4 декабря 2025
© AP Photo / Adek Berry
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Пекине. 4 декабря 2025
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай и Франция в условиях глобальных перемен должны твердо стоять на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В среду вечером Макрон прибыл в Пекин с государственным визитом, он продлится до 5 декабря. В четверг в китайской столице проходит встреча двух лидеров.
Китайский лидер подчеркнул, что сегодня мир "переживает беспрецедентные перемены", человечество находится на перепутье.
"Китай и Франция должны продемонстрировать свою ответственность, поддержать знамя многосторонности, преодолеть туман неопределенности, твердо стоять на правильной стороне истории", - заявил Си Цзиньпин, трансляция открытой части встречи двух лидеров велась на видеохостинге YouTube.
Си Цзиньпин добавил, что Китай готов вместе с Францией развивать сотрудничество, исходя из фундаментальных интересов двух народов и долгосрочных интересов международного сообщества, исключая любое вмешательство, придерживаясь равноправного диалога.
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории
3 сентября, 04:41
 
