Суд оштрафовал экс-депутата Вишневского* на 15 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Экс-депутата законодательного собрания Петербурга иноагента Бориса Вишневского* суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за участие в программе организации, признанной нежелательной в России, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Бориса Вишневского* за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) КоАП РФ. Суд назначил штраф в 15 000 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении следует, что на YouTube выявлена видеозапись "Демократы на выборах президента России/ Александр Ефимов, Борис Вишневский*".

"Указанная запись представляет собой прямой эфир программы "Проект "Голос"**. Избранное", записанной 20.12.2023, в которой иноагенты обсуждают выборы президента РФ. В видеозаписи есть и Вишневский*. Общероссийское общественное движение "Голос"** является структурным подразделением международной организации "ENEMO". Деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ", - пояснили в судебной пресс-службе.

Василеостровский районный суд Петербурга уже оштрафовывал Вишневского* в 2024 году по этой же статье за это же административное правонарушение. Но решение суда было отменено в кассации и отправлено на пересмотр.