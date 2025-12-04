Министр торговли Индии: Дели может удовлетворить спрос Москвы на товары

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Индии и России необходимо расширить ассортимент товаров в торговой корзине, Дели может удовлетворить спрос Москвы на широкий спектр промышленных товаров и потребительской продукции, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

"Нам необходимо расширить ассортимент товаров в нашей торговой корзине. Нам нужно сделать ее более сбалансированной. Если речь идет о России Индии , нам нужно добавить больше разнообразия. И обе страны могут многое предложить друг другу. Мы считаем, что можем многое получить от России. Индия с ее 1,4 миллиардами жителей может предложить России огромное количество товаров и услуг, и возможности здесь безграничны", - заявил министр на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

Гоял отметил, что в России существует огромный спрос на широкий спектр промышленных товаров и потребительской продукции, это открывает множество неиспользованных возможностей для индийских компаний.

"Среди секторов с высоким потенциалом, как вы уже упоминали, можно выделить автомобильную промышленность - легковые автомобили, тракторы, тяжелая коммерческая техника, электроника, смартфоны, оборудование для обработки данных, тяжелое машиностроение, промышленные компоненты, текстиль, продукты питания и многое другое", - сказал он.