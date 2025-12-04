Рейтинг@Mail.ru
Министр торговли Индии: Дели может удовлетворить спрос Москвы на товары
14:08 04.12.2025 (обновлено: 14:33 04.12.2025)
Министр торговли Индии: Дели может удовлетворить спрос Москвы на товары
Министр торговли Индии: Дели может удовлетворить спрос Москвы на товары

Гоял: Индия может удовлетворить спрос России на промышленные товары и продукты

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Индии и России необходимо расширить ассортимент товаров в торговой корзине, Дели может удовлетворить спрос Москвы на широкий спектр промышленных товаров и потребительской продукции, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.
"Нам необходимо расширить ассортимент товаров в нашей торговой корзине. Нам нужно сделать ее более сбалансированной. Если речь идет о России и Индии, нам нужно добавить больше разнообразия. И обе страны могут многое предложить друг другу. Мы считаем, что можем многое получить от России. Индия с ее 1,4 миллиардами жителей может предложить России огромное количество товаров и услуг, и возможности здесь безграничны", - заявил министр на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
РЭЦ расширяет сотрудничество с Федерацией индийских экспортных организаций
Вчера, 12:40
Гоял отметил, что в России существует огромный спрос на широкий спектр промышленных товаров и потребительской продукции, это открывает множество неиспользованных возможностей для индийских компаний.
"Среди секторов с высоким потенциалом, как вы уже упоминали, можно выделить автомобильную промышленность - легковые автомобили, тракторы, тяжелая коммерческая техника, электроника, смартфоны, оборудование для обработки данных, тяжелое машиностроение, промышленные компоненты, текстиль, продукты питания и многое другое", - сказал он.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами Российско-индийского бизнес-форума. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 5 декабря примут участие в пленарном заседании форума.
Кроме того, среди участников форума - министр сельского хозяйства России Оксана Лут, министр экономического развития России Максим Решетников, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным
Вчера, 13:49
 
ЭкономикаРоссияИндияДелиПиюш ГоялЮрий УшаковВладимир ПутинФонд "Росконгресс"
 
 
