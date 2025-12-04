В Госдуму внесут проект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" предложили выплачивать 13-ю пенсию всем пенсионерам перед новогодними праздниками.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" будет внесен в Госдуму в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов

"Законопроектом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости соответствующего лица, но не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на соответствующий год", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что 13-ю пенсию предлагается выплачивать к концу декабря, чтобы у пенсионеров появились дополнительные деньги на празднование Нового года и покупку подарков своим близким.

По его словам, такая доплата должна быть не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России

"В 2025 году это около 22,8 тысяч рублей. Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста", – считает политик.