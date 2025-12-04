В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили разместить на 500-рублёвой купюре фотографию знамени Победы, установленного на Рейхстаге.

Соответствующее обращение депутаты направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность размещения изображения на основе фотографии Е.А. Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом" на обновленной 500-рублевой купюре", - говорится в тексте документа.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости объяснил, что поводом для обращения стала ситуация с общественным голосованием по выбору символа для новой купюры: "обсуждение обернулось большими спорами и даже попытками накрутки голосов, после чего Банк России отменил результаты".