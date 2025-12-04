Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге
05:19 04.12.2025 (обновлено: 05:45 04.12.2025)
В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге
В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге - РИА Новости, 04.12.2025
В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили разместить на 500-рублёвой купюре фотографию знамени Победы,... РИА Новости, 04.12.2025
общество, юрий афонин, госдума рф, кпрф
Общество, Юрий Афонин, Госдума РФ, КПРФ
В ГД предложили разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге

КПРФ предложила разместить на 500-рублевой купюре знамя Победы на Рейхстаге

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили разместить на 500-рублёвой купюре фотографию знамени Победы, установленного на Рейхстаге.
Соответствующее обращение депутаты направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Госдуме назвали стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 января
01:57
"Прошу вас рассмотреть возможность размещения изображения на основе фотографии Е.А. Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом" на обновленной 500-рублевой купюре", - говорится в тексте документа.
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости объяснил, что поводом для обращения стала ситуация с общественным голосованием по выбору символа для новой купюры: "обсуждение обернулось большими спорами и даже попытками накрутки голосов, после чего Банк России отменил результаты".
"Решение об изображении на банкноте фотографии самого знаменитого символа Великой Победы может решить этот спор", - добавил парламентарий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Госдуму внесут проект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
00:10
 
ОбществоЮрий АфонинГосдума РФКПРФ
 
 
