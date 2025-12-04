Рейтинг@Mail.ru
"Романтичный хоккей": Буше оценил игру "Авангарда" против "Сочи" - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Хоккей
 
21:46 04.12.2025 (обновлено: 01:06 05.12.2025)
"Романтичный хоккей": Буше оценил игру "Авангарда" против "Сочи"
"Романтичный хоккей": Буше оценил игру "Авангарда" против "Сочи"
Игроки "Авангарда" полтора периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи" демонстрировали романтичный хоккей, нужно... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Романтичный хоккей": Буше оценил игру "Авангарда" против "Сочи"

Ги Буше: "Авангард" полтора периода матча с "Сочи" играл в романтичный хоккей

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Игроки "Авангарда" полтора периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи" демонстрировали романтичный хоккей, нужно показывать более зрелую игру, заявил главный тренер омской команды канадец Ги Буше.
В четверг "Авангард" дома обыграл "Сочи" со счетом 5:2. Омичи по ходу встречи уступали со счетом 0:1 и 1:2.
«
"Здорово начали первый период, огромное количество классных голевых моментов было. Когда соперник забил, мы почему‑то отошли от своей игры, стали красоваться. Полтора периода вели романтичный хоккей, чего быть не должно. В третьем периоде играли напористо и мощно, потому что у "Сочи" хороший вратарь, которому просто так не забьешь. Победили, потому что смогли перестроить игру", - приводит слова Буше с пресс-конференции сайт "Авангарда".
"Проявилась проблема, когда мы пропускаем, то начинаем паниковать и начинаем искать любые возможности, чтобы вернуться в игру, отходя от своего плана на игру. Это психологический момент, наша зрелость еще не на должном уровне, потому что коллектив молодой, много новых ребят. Контролировали игру, стоило пропустить и стали совершать ошибки, появился брак, просто саботировали матч. Надо взрослеть, уметь перестраиваться быстрее" - добавил тренер.
"Авангард" с 43 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. 7 декабря команда примет московский "Спартак".
"Авангард" одержал волевую победу над "Сочи" в матче КХЛ
"Авангард" одержал волевую победу над "Сочи" в матче КХЛ
Вчера, 18:56
 
ХоккейСпортГи БушеАвангардКХЛ 2025-2026ХК Сочи
 
