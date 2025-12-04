Рейтинг@Mail.ru
"Все рухнет": в Киеве испугались последствий встречи Путина с Уиткоффом
01:13 04.12.2025 (обновлено: 02:31 04.12.2025)
"Все рухнет": в Киеве испугались последствий встречи Путина с Уиткоффом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что Соединенные Штаты больше не желают...
"Все рухнет": в Киеве испугались последствий встречи Путина с Уиткоффом

Welt: Уиткофф дал понять Путину, что США не хотят финансировать Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что Соединенные Штаты больше не желают финансировать Украину, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
Отвечая на вопрос ведущей в студии про проблемы Украины после встречи Уиткоффа и Путина, Ваннер подчеркнул, что Киев столкнулся с прекращением финансирования.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Дмитриев объяснил, что значат "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа
01:09
"Бюджет Украины на будущий год совсем не готов, не хватает примерно 120 миллиардов долларов, и европейцам придется собрать эти деньги. Иначе никто не поможет, ведь американцы вчера дали понять, что не хотят брать на себя эти расходы", — сказал он.
По словам Ваннера, если деньги не будут собраны, украинское правительство ожидает настоящий коллапс, что является существенной проблемой для Киева.
"Это большая, вернее весьма значительная сумма. И если деньги не будут собраны, то здесь (На Украине. — Прим. Ред.) все рухнет", — пояснил корреспондент.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Уиткофф верит в желание Путина завершить конфликт на Украине, заявил Трамп
00:31
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.

Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил итоги встречи. Уиткофф и Кушнер, по словам американского лидера, по итогам переговоров выразили уверенность в желании Москвы положить конец войне.
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters
Вчера, 22:02
 
Заголовок открываемого материала