"Все рухнет": в Киеве испугались последствий встречи Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что Соединенные Штаты больше не желают финансировать Украину, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Бюджет Украины на будущий год совсем не готов, не хватает примерно 120 миллиардов долларов, и европейцам придется собрать эти деньги. Иначе никто не поможет, ведь американцы вчера дали понять, что не хотят брать на себя эти расходы", — сказал он.
По словам Ваннера, если деньги не будут собраны, украинское правительство ожидает настоящий коллапс, что является существенной проблемой для Киева.
"Это большая, вернее весьма значительная сумма. И если деньги не будут собраны, то здесь (На Украине. — Прим. Ред.) все рухнет", — пояснил корреспондент.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил итоги встречи. Уиткофф и Кушнер, по словам американского лидера, по итогам переговоров выразили уверенность в желании Москвы положить конец войне.
