В Киеве осудили пункты плана, обсуждаемые США и Россией, пишет FT

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. На Украине жалуются, что США хотят обсуждать с Россией такие пункты урегулирования конфликта, которые Киев отвергает, сообщает газета Financial Times.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
"У них есть темы, которые мы отказались обсуждать... темы, которые мы не одобрили, которые они хотят обсудить с Россией", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника о предложении США, которое обсуждалось в Москве.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с американскими представителями в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
