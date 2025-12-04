Рейтинг@Mail.ru
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 04.12.2025 (обновлено: 17:10 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/es-2059785731.html
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев - РИА Новости, 04.12.2025
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев
Европейский союз вместо масштабного коррупционного расследования на фоне скандала вокруг экс-главы евродипломатии Федерики Могерини сделает вид, что "ничего не... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:09:00+03:00
2025-12-04T17:10:00+03:00
в мире
украина
бельгия
константин косачев
федерика могерини
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20251204/evrsoyuz-2059723912.html
https://ria.ru/20251203/es-2059396667.html
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, константин косачев, федерика могерини, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Украина, Бельгия, Константин Косачев, Федерика Могерини, Евросоюз, Совет Федерации РФ
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев

Вице-спикер СФ Косачев: ЕС сделает вид, будто коррупционного скандала нет

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Европейский союз вместо масштабного коррупционного расследования на фоне скандала вокруг экс-главы евродипломатии Федерики Могерини сделает вид, что "ничего не происходит", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ЕС оспорят идею о кредите Украине за счет активов России, пишет FT
Вчера, 11:32
"Если исходить из необходимости установления истины, борьбы со злоупотреблениями финансовыми, то, конечно, Евросоюзу сейчас надо было бы хвататься за голову и решительным образом расследовать все предыдущие финансовые операции, во всяком случае, последних лет. Но я подозреваю, что этого не произойдет, потому что рука руку моет, и для Евросоюза предельно опасно оказываться в той ситуации, в которой сейчас оказались, скажем, власти Украины... Властям Украины, с моей точки зрения, уже просто невозможно отмыться от насмерть прикрепившегося к ним ярлыка о том, что это абсолютно коррупционный режим", - сказал Косачев журналистам.
По его оценке, чтобы избежать этой ситуации, ЕС "будет делать все, чтобы притвориться, что ничего не происходит", а отдельные "сбои на пути в светлое будущее" не носят системного характера.
"На самом деле все эти сбои носят системный характер, Европейский союз глубоко болен, и коррупция - только одна из тех болезней, которыми страдает Евросоюз", - заключил Косачев.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине
3 декабря, 03:20
 
В миреУкраинаБельгияКонстантин КосачевФедерика МогериниЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала