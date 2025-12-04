https://ria.ru/20251204/es-2059785731.html
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев - РИА Новости, 04.12.2025
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев
Европейский союз вместо масштабного коррупционного расследования на фоне скандала вокруг экс-главы евродипломатии Федерики Могерини сделает вид, что "ничего не... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:09:00+03:00
2025-12-04T15:09:00+03:00
2025-12-04T17:10:00+03:00
в мире
украина
бельгия
константин косачев
федерика могерини
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20251204/evrsoyuz-2059723912.html
https://ria.ru/20251203/es-2059396667.html
украина
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бельгия, константин косачев, федерика могерини, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Украина, Бельгия, Константин Косачев, Федерика Могерини, Евросоюз, Совет Федерации РФ
ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев
Вице-спикер СФ Косачев: ЕС сделает вид, будто коррупционного скандала нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Европейский союз вместо масштабного коррупционного расследования на фоне скандала вокруг экс-главы евродипломатии Федерики Могерини сделает вид, что "ничего не происходит", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС
и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини
. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии
задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
"Если исходить из необходимости установления истины, борьбы со злоупотреблениями финансовыми, то, конечно, Евросоюзу сейчас надо было бы хвататься за голову и решительным образом расследовать все предыдущие финансовые операции, во всяком случае, последних лет. Но я подозреваю, что этого не произойдет, потому что рука руку моет, и для Евросоюза предельно опасно оказываться в той ситуации, в которой сейчас оказались, скажем, власти Украины
... Властям Украины, с моей точки зрения, уже просто невозможно отмыться от насмерть прикрепившегося к ним ярлыка о том, что это абсолютно коррупционный режим", - сказал Косачев
журналистам.
По его оценке, чтобы избежать этой ситуации, ЕС "будет делать все, чтобы притвориться, что ничего не происходит", а отдельные "сбои на пути в светлое будущее" не носят системного характера.
"На самом деле все эти сбои носят системный характер, Европейский союз глубоко болен, и коррупция - только одна из тех болезней, которыми страдает Евросоюз", - заключил Косачев.