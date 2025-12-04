ЕС сделает вид, что коррупционного скандала с Могерини нет, считает Косачев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Европейский союз вместо масштабного коррупционного расследования на фоне скандала вокруг экс-главы евродипломатии Федерики Могерини сделает вид, что "ничего не происходит", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его оценке, чтобы избежать этой ситуации, ЕС "будет делать все, чтобы притвориться, что ничего не происходит", а отдельные "сбои на пути в светлое будущее" не носят системного характера.