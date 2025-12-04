Рейтинг@Mail.ru
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/es-2059667690.html
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат - РИА Новости, 04.12.2025
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат
Ближайшие годы в Евросоюзе будут отмечены глубокой и опасной нестабильностью из-за отсутствия Брюсселя в переговорах по Украине, заявил РИА Новости евродепутат... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T03:26:00+03:00
2025-12-04T03:26:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
фернан картайзер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251203/soprotivlenie-2059404692.html
https://ria.ru/20251203/es-2059396667.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, владимир путин, фернан картайзер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, нато, еврокомиссия, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Фернан Картайзер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, В мире
Ближайшие годы в ЕС будут отмечены нестабильностью, заявил евродепутат

Депутат Картайзер: ближайшие годы в ЕС будут отмечены глубокой нестабильностью

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ближайшие годы в Евросоюзе будут отмечены глубокой и опасной нестабильностью из-за отсутствия Брюсселя в переговорах по Украине, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
"ЕС будет отодвинут от переговоров и в конечном итоге столкнётся с результатом российско-американских контактов. Важно будет понять, каковы будут последствия этого для будущего ЕС и для трансатлантических отношений, включая НАТО. Проблем будет множество. Если, например, США возобновят экономическое сотрудничество с Россией, сможет ли ЕС позволить себе сохранять свои самоубийственные санкции? Если США постепенно уйдут из Европы, не возникнут ли новые внутри-европейские конфликты?... На мой взгляд, ближайшие годы будут отмечены глубокой и опасной нестабильностью", - сказал он.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сопротивление в ЕС политике ЕК по Украине растет, заявил евродепутат
Вчера, 06:03
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 27 ноября заявил, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же, как и место европейских стран за столом переговоров.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине
Вчера, 03:20
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинФернан КартайзерУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала