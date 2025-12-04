Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент

"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Светлана Медведева. Немецкий министр экономики и энергетики Катерина Райхе бьет тревогу: ситуация в стране ухудшается. Уже мало кто верит, что Германия способна поддерживать и модернизировать промышленность. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.

"Видим риски"

ВВП сокращается: в 2023-м — на 0,3%, 2024-м — на 0,2%. По прогнозам аналитиков, в 2025-м ожидается рост, но минимальный — на 0,2%.

В 2026-м правительство надеется на прирост в 1,3%. Это при условии отсутствия новых внешних потрясений, предупреждает Райхе.

"Мы видим риски — торговые конфликты, пошлины, экспортные ограничения со стороны Китая", — уточнила она.

Репутация Германии как экономического локомотива Европы рушится на глазах. Все ставят под сомнение способность Берлина справиться с проблемами в промышленности.

"В правительстве чувствуют серьезность ситуации", — подчеркнула Райхе.

Слабая активность

Нынешняя уязвимость экономики ФРГ связана с несколькими факторами. Прежде всего — деловая активность остается слабой, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.

После отказа от российских энергоносителей в стране подорожали топливо, электричество, практически все виды сырья. И национальные производители стремительно теряют конкурентоспособность, добавляет доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Почти все отрасли, включая промышленность, розницу и услуги, продолжают сокращать персонал. По данным Bild, в следующем году увольнения запланировала каждая третья немецкая фирма.

Согласно исследованию Deloitte и BDI, 68% индустриальных предприятий ФРГ планируют перенести производство за границу в ближайшие два-три года — в другие страны Европы, США, Китай, Индию. Почти каждая пятая компания уже это сделала.

Ранее американский журнал The National Interest писал : сильнейшая немецкая экономика оказалась "полностью выпотрошена" из-за последствий санкций и потери газопровода "Северный поток — 2".

А президент Федерального объединения промышленности (BDI) Петер Ляйбингер отмечал: экономика страны — в состоянии свободного падения.

Кроме того, прежняя экспортно ориентированная модель больше не работает.

Пошлины, высокая геополитическая и торговая неопределенность усугубляют проблемы ключевых экспортных отраслей.

"В частности, в кризисе автомобилестроение. Главные причины — торговые барьеры (включая 15-процентный таможенный сбор США на товары из ЕС), слабый внешний спрос, усиление конкуренции с Китаем и структурные изменения в глобальных цепочках поставок", — перечисляет Пылин.

© AP Photo / Michael Sohn Автозавод Volkswagen в Германии © AP Photo / Michael Sohn Автозавод Volkswagen в Германии

Лишаются кормушки

И инвестиционная привлекательность немецкой экономики снизилась, добавляет эксперт. Вероятно, именно это министр экономики и энергетики имела в виду, упоминая о масштабной утрате доверия.

По словам Чиркова, экономика ФРГ, как и в целом европейская, фактически стала токсичной для большинства в мире. "Потому что Запад вводит санкции не только против России, но и других стран: Китая, Венесуэлы, Ирана", — поясняет он.

В 2023-м иностранцы вложили в Германию 22 миллиарда евро — минимум за десятилетие.

В ноябре индекс ожиданий института ZEW снизился до 38,5. В октябре было 39,3.

"Общее настроение характеризуется сомнениями в способности Германии решать экономические вопросы", — заявил президент ZEW Ахим Вамбах.