"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место
08:00 04.12.2025 (обновлено: 08:01 04.12.2025)
"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место
"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место
Немецкий министр экономики и энергетики Катерина Райхе бьет тревогу: ситуация в стране ухудшается. Уже мало кто верит, что Германия способна поддерживать и... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
германия
германия
в мире, германия
В мире, Германия
"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место

Чирков: 2026-й может стать годом обвала немецкой экономики

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Светлана Медведева. Немецкий министр экономики и энергетики Катерина Райхе бьет тревогу: ситуация в стране ухудшается. Уже мало кто верит, что Германия способна поддерживать и модернизировать промышленность. О том, к чему все идет, — в материале РИА Новости.

"Видим риски"

ВВП сокращается: в 2023-м — на 0,3%, 2024-м — на 0,2%. По прогнозам аналитиков, в 2025-м ожидается рост, но минимальный — на 0,2%.
В 2026-м правительство надеется на прирост в 1,3%. Это при условии отсутствия новых внешних потрясений, предупреждает Райхе.
"Мы видим риски — торговые конфликты, пошлины, экспортные ограничения со стороны Китая", — уточнила она.
Репутация Германии как экономического локомотива Европы рушится на глазах. Все ставят под сомнение способность Берлина справиться с проблемами в промышленности.
"В правительстве чувствуют серьезность ситуации", — подчеркнула Райхе.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине

Слабая активность

Нынешняя уязвимость экономики ФРГ связана с несколькими факторами. Прежде всего — деловая активность остается слабой, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.
После отказа от российских энергоносителей в стране подорожали топливо, электричество, практически все виды сырья. И национальные производители стремительно теряют конкурентоспособность, добавляет доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
Почти все отрасли, включая промышленность, розницу и услуги, продолжают сокращать персонал. По данным Bild, в следующем году увольнения запланировала каждая третья немецкая фирма.
Согласно исследованию Deloitte и BDI, 68% индустриальных предприятий ФРГ планируют перенести производство за границу в ближайшие два-три года — в другие страны Европы, США, Китай, Индию. Почти каждая пятая компания уже это сделала.
Ранее американский журнал The National Interest писал: сильнейшая немецкая экономика оказалась "полностью выпотрошена" из-за последствий санкций и потери газопровода "Северный поток — 2".
А президент Федерального объединения промышленности (BDI) Петер Ляйбингер отмечал: экономика страны — в состоянии свободного падения.
Кроме того, прежняя экспортно ориентированная модель больше не работает.
Пошлины, высокая геополитическая и торговая неопределенность усугубляют проблемы ключевых экспортных отраслей.
"В частности, в кризисе автомобилестроение. Главные причины — торговые барьеры (включая 15-процентный таможенный сбор США на товары из ЕС), слабый внешний спрос, усиление конкуренции с Китаем и структурные изменения в глобальных цепочках поставок", — перечисляет Пылин.
Автозавод Volkswagen в Германии
Автозавод Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии

Лишаются кормушки

И инвестиционная привлекательность немецкой экономики снизилась, добавляет эксперт. Вероятно, именно это министр экономики и энергетики имела в виду, упоминая о масштабной утрате доверия.
По словам Чиркова, экономика ФРГ, как и в целом европейская, фактически стала токсичной для большинства в мире. "Потому что Запад вводит санкции не только против России, но и других стран: Китая, Венесуэлы, Ирана", — поясняет он.
В 2023-м иностранцы вложили в Германию 22 миллиарда евро — минимум за десятилетие.
В ноябре индекс ожиданий института ZEW снизился до 38,5. В октябре было 39,3.
"Общее настроение характеризуется сомнениями в способности Германии решать экономические вопросы", — заявил президент ZEW Ахим Вамбах.
Прогноз по ВВП в случае сохранения санкционной политики завышен, считает Чирков. Если санкции сохранятся, 2026-й скорее, наоборот, может стать годом обвала для некогда "драйвера Европы".
Здание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина
 
