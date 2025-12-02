СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экономика Германии полностью выпотрошена из-за антироссийских санкций, пишет американский журнал The National Interest.
"Сильнейшая экономика Германия, оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода "Северный поток — 2", через который когда-то шли поставки российского природного газа в Европой через Германию, и который подпитывал промышленную мощь Берлина", — говорится в материале.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
В сентябре министр экономики ФРГ Катерина Райхе признала, что в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, сложилась "серьезная ситуация". Она пожаловалась на высокие расходы на энергоносители и "очень-очень высокие" издержки работодателей на сотрудников помимо выплат заработной платы.