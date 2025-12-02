СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию

В сентябре министр экономики ФРГ Катерина Райхе признала, что в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, сложилась "серьезная ситуация". Она пожаловалась на высокие расходы на энергоносители и "очень-очень высокие" издержки работодателей на сотрудников помимо выплат заработной платы.