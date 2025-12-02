Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/germaniya-2059096962.html
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию - РИА Новости, 02.12.2025
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию
Экономика Германии полностью выпотрошена из-за антироссийских санкций, пишет американский журнал The National Interest. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T07:28:00+03:00
2025-12-02T07:28:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
https://ria.ru/20251202/germaniya-2059075968.html
https://ria.ru/20251129/germanija-2058543497.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, россия, северный поток
В мире, Германия, Европа, Россия, Северный поток
СМИ: Германия попала в тяжелую ситуацию

TNI: экономика Германии выпотрошена из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экономика Германии полностью выпотрошена из-за антироссийских санкций, пишет американский журнал The National Interest.
"Сильнейшая экономика Германия, оказалась полностью выпотрошена — не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода "Северный поток — 2", через который когда-то шли поставки российского природного газа в Европой через Германию, и который подпитывал промышленную мощь Берлина", — говорится в материале.
Автомобиль полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: в Германии около 20 тысяч патронов похитили при их транспортировке
01:08
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
В сентябре министр экономики ФРГ Катерина Райхе признала, что в немецкой экономике, которая с 2019 года находится в фазе отсутствия роста, сложилась "серьезная ситуация". Она пожаловалась на высокие расходы на энергоносители и "очень-очень высокие" издержки работодателей на сотрудников помимо выплат заработной платы.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Германии расследуют появление дронов над базой, где могли учить украинцев
29 ноября, 02:06
 
В миреГерманияЕвропаРоссияСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала