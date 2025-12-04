Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане арестовали чиновника по делу о незаконной раздаче земель - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/dagestan-2059848994.html
В Дагестане арестовали чиновника по делу о незаконной раздаче земель
В Дагестане арестовали чиновника по делу о незаконной раздаче земель - РИА Новости, 04.12.2025
В Дагестане арестовали чиновника по делу о незаконной раздаче земель
Бывший глава Новолакского района Дагестана, начальник управления правительства республики по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:34:00+03:00
2025-12-04T17:34:00+03:00
происшествия
новолакский район
республика дагестан
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
https://ria.ru/20251129/prokuratura-2058535388.html
новолакский район
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новолакский район, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Новолакский район, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане арестовали чиновника по делу о незаконной раздаче земель

Экс-главу Новолакского района арестовали по делу о незаконной раздаче земель

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Бывший глава Новолакского района Дагестана, начальник управления правительства республики по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства Магомед-Гаджи Айдиев арестован по уголовному делу о незаконном предоставлении земель, сообщает объединенная пресс-службы судов республики.
"Кировский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-главы Новолакского района… Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 2 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, чиновник предоставил земельные участки общей площадью 5,17 гектара безвозмездно в собственность 37 людям, не признанным нуждающимися и не имеющим на то законных оснований.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Жительница Дагестана 10 лет получала выплаты по лжеинвалидности дочери
29 ноября, 00:00
 
ПроисшествияНоволакский районРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала