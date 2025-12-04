В Дагестане арестовали чиновника по делу о незаконной раздаче земель

МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Бывший глава Новолакского района Дагестана, начальник управления правительства республики по вопросам переселения жителей Новолакского района на новое место жительства Магомед-Гаджи Айдиев арестован по уголовному делу о незаконном предоставлении земель, сообщает объединенная пресс-службы судов республики.

Согласно материалам дела, чиновник предоставил земельные участки общей площадью 5,17 гектара безвозмездно в собственность 37 людям, не признанным нуждающимися и не имеющим на то законных оснований.