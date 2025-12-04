В Дагестане четырехлетний мальчик умер в машине по пути из детского сада

МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Четырехлетний воспитанник детского сада в Карабудахкентском районе Дагестана потерял сознание в машине по пути домой, позже медики констатировали смерть ребенка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Установлено, что 3 декабря 2025 года гражданин, осуществлявший на автомобиле перевозку детей из близлежащих сел, забрал воспитанников из детских садов для доставки по домам. В пути он обнаружил одного из детей без сознания и незамедлительно довез его до родителей, которые доставили мальчика в медицинское учреждение, где медиками констатирована смерть четырехлетнего ребенка", – говорится в сообщении.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в управлении.
Между тем в дагестанских Telegram-каналах распространяется версия, что в "Газели" по пути из детского сада мальчик "застрял головой между сидениями" и скончался от удушья.
