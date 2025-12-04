В Дагестане четырехлетний мальчик умер в машине по пути из детского сада

МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Четырехлетний воспитанник детского сада в Карабудахкентском районе Дагестана потерял сознание в машине по пути домой, позже медики констатировали смерть ребенка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Между тем в дагестанских Telegram-каналах распространяется версия, что в "Газели" по пути из детского сада мальчик "застрял головой между сидениями" и скончался от удушья.