Организатора террористического сообщества в Дагестане ждет суд

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Махачкалы Батала Магомедова, обвиняемого в организации террористического сообщества, теракте и посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы Батала Магомедова. Он обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), части 1 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Магомедов обвиняется по части 3 статьи 166 УК РФ "Угон", части 4 статьи 222 УК РФ "Незаконные ношение и перевозка оружия и боеприпасов", пунктам "а", "б" части 4 статьи 226 УК РФ "Хищение оружия и боеприпасов".

По версии следствия, с декабря 2024 года Магомедов участвовал в террористической организации " Исламское государство "*. Затем он объединился со своим знакомым и создал свое террористическое сообщество. Так, 5 мая в Махачкале они с оружием напали на двух сотрудников полиции, один из правоохранителей скончался. Затем, как рассказали в ведомстве, они завладели служебным автомобилем, оружием и боеприпасами убитого полицейского и совершили теракт, обстреляв полицейских и прохожих.

"Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов один из нападавших ликвидирован, а обвиняемый нейтрализован и с огнестрельными ранениями госпитализирован. В результате теракта погибли двое сотрудников органов внутренних дел Республики Дагестан, трем полицейским и четверым гражданским лицам, в том числе несовершеннолетней, причинен вред здоровью различной степени тяжести", - сообщили в Генпрокуратуре