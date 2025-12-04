Рейтинг@Mail.ru
Организатора террористического сообщества в Дагестане ждет суд - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/dagestan-2059732309.html
Организатора террористического сообщества в Дагестане ждет суд
Организатора террористического сообщества в Дагестане ждет суд - РИА Новости, 04.12.2025
Организатора террористического сообщества в Дагестане ждет суд
Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Махачкалы Батала Магомедова, обвиняемого в организации террористического... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:02:00+03:00
2025-12-04T12:02:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
генеральная прокуратура рф
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20251129/prokuratura-2058535388.html
https://ria.ru/20251117/kriminal-2055513547.html
россия
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, махачкала, генеральная прокуратура рф, исламское государство*
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Генеральная прокуратура РФ, Исламское государство*
Организатора террористического сообщества в Дагестане ждет суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Махачкалы

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Махачкалы Батала Магомедова, обвиняемого в организации террористического сообщества, теракте и посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила Генпрокуратура РФ.
"Прокуратурой Республики Дагестан утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы Батала Магомедова. Он обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), части 1 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Жительница Дагестана 10 лет получала выплаты по лжеинвалидности дочери
29 ноября, 00:00
Кроме того, Магомедов обвиняется по части 3 статьи 166 УК РФ "Угон", части 4 статьи 222 УК РФ "Незаконные ношение и перевозка оружия и боеприпасов", пунктам "а", "б" части 4 статьи 226 УК РФ "Хищение оружия и боеприпасов".
По версии следствия, с декабря 2024 года Магомедов участвовал в террористической организации "Исламское государство"*. Затем он объединился со своим знакомым и создал свое террористическое сообщество. Так, 5 мая в Махачкале они с оружием напали на двух сотрудников полиции, один из правоохранителей скончался. Затем, как рассказали в ведомстве, они завладели служебным автомобилем, оружием и боеприпасами убитого полицейского и совершили теракт, обстреляв полицейских и прохожих.
"Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов один из нападавших ликвидирован, а обвиняемый нейтрализован и с огнестрельными ранениями госпитализирован. В результате теракта погибли двое сотрудников органов внутренних дел Республики Дагестан, трем полицейским и четверым гражданским лицам, в том числе несовершеннолетней, причинен вред здоровью различной степени тяжести", - сообщили в Генпрокуратуре.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

* Запрещенная в России террористическая организация.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Дагестане задержали шесть человек за подготовку нападения на полицейских
17 ноября, 16:28
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМахачкалаГенеральная прокуратура РФИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала