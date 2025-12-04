https://ria.ru/20251204/bpla-2059664629.html
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Дагестане, сообщает региональное главное управление МЧС. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
