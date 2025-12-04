Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 04.12.2025 (обновлено: 01:14 04.12.2025)
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 04.12.2025
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина
Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Александр Гусев.
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
нововоронеж
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
"По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ранение получила 46-летняя женщина", - написал губернатор в Telegram-канале.
Гусев подчеркнул, что она госпитализирована.
Кроме того, в одной из квартир жилого дома выбиты окна, повреждения получил и легковой автомобиль.
Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.
