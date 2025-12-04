https://ria.ru/20251204/bpla-2059657966.html
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 04.12.2025
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина
Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:36:00+03:00
2025-12-04T00:36:00+03:00
2025-12-04T01:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
нововоронеж
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251203/bpla-2059412170.html
https://ria.ru/20251202/bpla-2059124287.html
воронежская область
воронеж
нововоронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, воронеж, нововоронеж, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Нововоронеж, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина
Губернатор Гусев: в Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина