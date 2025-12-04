В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Александр Гусев.

Кроме того, в одной из квартир жилого дома выбиты окна, повреждения получил и легковой автомобиль.