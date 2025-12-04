Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 04.12.2025
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь - РИА Новости, 04.12.2025
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь
Дежурные силы ПВО сбили шесть БПЛА минувшей ночью в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
воронежская область
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Дежурные силы ПВО сбили шесть БПЛА минувшей ночью в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Гусев в Telegram-канале.
Сотрудники оперативных служб продолжают работать на местах, будет оценен ущерб и начаты ремонтные работы, добавил губернатор.
В среду вечером Гусев сообщал о 46-летней женщине, которая была ранена из-за падения обломков БПЛА, ей оказали медицинскую помощь. Также были выбиты стекла в квартире, в продовольственном магазине и аптеке, находящихся в одном многоквартирном здании. Помимо этого, были повреждены стекла в соседнем нежилом доме и два легковых автомобиля.
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
3 декабря, 07:42
В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены резервуары с топливом
Специальная военная операция на Украине
Воронежская область
Александр Гусев (губернатор)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Безопасность
 
 
