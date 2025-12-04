https://ria.ru/20251204/bespilotniki-2059684808.html
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь - РИА Новости, 04.12.2025
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь
Дежурные силы ПВО сбили шесть БПЛА минувшей ночью в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Воронежской области сбили шесть БПЛА за ночь
Губернатор Гусев: в Воронежской области за ночь сбили шесть украинских дронов