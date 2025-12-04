Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпийские игры

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Аделия Петросян способна выиграть Олимпийские игры 2026 года, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду хореограф Илья Авербух.
Ранее Петросян и еще один российский фигурист, Петр Гуменник, выиграли отборочный турнир и обеспечили себе квалификацию на Олимпиаду. Международный олимпийский комитет (МОК) 1 декабря разместил на сайте информацию о том, что оба спортсмена приняли приглашения для участия в Играх 2026 года.
"Аделия и Петя представляют Россию. Сейчас наша задача только максимально поддерживать их стремление выходить с самыми сложными программами. Каждый должен ставить перед собой максимальную задачу: Аделии абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты. Если не ставить перед собой самые высокие задачи, тогда зачем все это?" - сказал Авербух.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Авербух будет рад поставить программы Валиевой
3 декабря, 14:42