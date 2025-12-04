Рейтинг@Mail.ru
Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпийские игры
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:21 04.12.2025
Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпийские игры
Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпийские игры - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпийские игры
Российская фигуристка Аделия Петросян способна выиграть Олимпийские игры 2026 года, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T14:21:00+03:00
2025-12-04T14:21:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
илья авербух
зимние олимпийские игры 2026
международный олимпийский комитет (мок)
2025
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Илья Авербух, Зимние Олимпийские игры 2026, Международный олимпийский комитет (МОК)
Авербух оценил шансы Петросян выиграть Олимпийские игры

Авербух оценил шансы фигуристки Петросян выиграть Олимпийские игры

Аделия Петросян
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Аделия Петросян способна выиграть Олимпийские игры 2026 года, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду хореограф Илья Авербух.
Ранее Петросян и еще один российский фигурист, Петр Гуменник, выиграли отборочный турнир и обеспечили себе квалификацию на Олимпиаду. Международный олимпийский комитет (МОК) 1 декабря разместил на сайте информацию о том, что оба спортсмена приняли приглашения для участия в Играх 2026 года.
"Аделия и Петя представляют Россию. Сейчас наша задача только максимально поддерживать их стремление выходить с самыми сложными программами. Каждый должен ставить перед собой максимальную задачу: Аделии абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты. Если не ставить перед собой самые высокие задачи, тогда зачем все это?" - сказал Авербух.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
