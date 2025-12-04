Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
14:19 04.12.2025
Алос покинул пост тренера сборной Белоруссии по футболу
Алос покинул пост тренера сборной Белоруссии по футболу
спорт
Футбол, Спорт
Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу

© Социальные сети Белорусской федерации футболаКарлос Алос
Карлос Алос - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Социальные сети Белорусской федерации футбола
Карлос Алос. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Испанец Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу, сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.
Отмечается, что стороны достигли соглашения о расторжении контракта, который был рассчитан до ноября 2026 года.
Алосу 50 лет. Он был назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу в августе 2023 года. Под руководством испанского специалиста национальная сборная Белоруссии провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. При нем сборная добилась рекордного достижения, не проигрывая на протяжении семи матчей подряд.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо Москва - Локомотив Москва - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Стало известно, кто рассудит "Краснодар" и ЦСКА в матче РПЛ
