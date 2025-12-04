https://ria.ru/20251204/alos-2059773213.html
Алос покинул пост тренера сборной Белоруссии по футболу
Алос покинул пост тренера сборной Белоруссии по футболу - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Алос покинул пост тренера сборной Белоруссии по футболу
Испанец Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу, сообщается на сайте Белорусской федерации футбола. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T14:19:00+03:00
2025-12-04T14:19:00+03:00
2025-12-04T14:19:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983185827_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b7639ac55b9d0bacfe5f88b70d963be.jpg
/20251204/futbol-2059740137.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983185827_122:0:1259:853_1920x0_80_0_0_919cfca9193407ca6d88b3d84f950f98.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Алос покинул пост тренера сборной Белоруссии по футболу
Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу