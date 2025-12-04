Рейтинг@Mail.ru
Мерц обсудит с премьером Бельгии использование российских активов - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 04.12.2025 (обновлено: 16:40 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/aktivy-2059816033.html
Мерц обсудит с премьером Бельгии использование российских активов
Мерц обсудит с премьером Бельгии использование российских активов - РИА Новости, 04.12.2025
Мерц обсудит с премьером Бельгии использование российских активов
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отложил свою запланированную на пятницу поездку в Норвегию и вместо этого отправится в Бельгию, чтобы обсудить с премьер-министром... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:33:00+03:00
2025-12-04T16:40:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058426618_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_87d6fa0b6561f9f722c03fe1ed6610fd.jpg
https://ria.ru/20251202/germaniya-2059372114.html
https://ria.ru/20251204/politolog-2059797900.html
https://ria.ru/20251204/mid-2059790161.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058426618_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f0c6b2b205d3df9f56cc01780d4b7eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Мерц обсудит с премьером Бельгии использование российских активов

Spiegel: Мерц в пятницу обсудит с премьером Бельгии использование активов РФ

© Getty Images / picture allianceКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Getty Images / picture alliance
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отложил свою запланированную на пятницу поездку в Норвегию и вместо этого отправится в Бельгию, чтобы обсудить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использование российских замороженных активов для помощи Украине, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя правительства и источники в правительстве.
"В пятницу он намерен отправиться в Бельгию, чтобы обсудить с премьер-министром Бартом де Вевером планы по использованию замороженных российских активов на помощь Украине" ,- сообщает издание.
Олаф Шольц и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
2 декабря, 22:39
По словам представителя правительства, на ужине "в приватной обстановке" помимо Мерца и де Вевера будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщили источники в правительстве, темой обсуждения станет использование замороженных российских активов в интересах Украины.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Вопрос использования российских активов расколол Европу, считает политолог
Вчера, 15:49
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова назвала ответные меры на изъятие российских активов сюрпризом
Вчера, 15:24
 
В миреРоссияУкраинаБельгияФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала