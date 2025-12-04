Мерц обсудит с премьером Бельгии использование российских активов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отложил свою запланированную на пятницу поездку в Норвегию и вместо этого отправится в Бельгию, чтобы обсудить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использование российских замороженных активов для помощи Украине, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя правительства и источники в правительстве.
"В пятницу он намерен отправиться в Бельгию, чтобы обсудить с премьер-министром Бартом де Вевером планы по использованию замороженных российских активов на помощь Украине" ,- сообщает издание.
По словам представителя правительства, на ужине "в приватной обстановке" помимо Мерца и де Вевера будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщили источники в правительстве, темой обсуждения станет использование замороженных российских активов в интересах Украины.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.