Мерц обсудит с премьером Бельгии использование российских активов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отложил свою запланированную на пятницу поездку в Норвегию и вместо этого отправится в Бельгию, чтобы обсудить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использование российских замороженных активов для помощи Украине, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя правительства и источники в правительстве.