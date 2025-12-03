Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/vstrecha-2059383631.html
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов - РИА Новости, 03.12.2025
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:35:00+03:00
2025-12-03T00:35:00+03:00
россия
москва
сша
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059349655_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_406c7f836b51dcf8faabb8a1c0b9ac0f.jpg
https://ria.ru/20251202/putin-2059347195.html
https://ria.ru/20251202/putin-2059372886.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059349655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b31d43909362b2662c01a498a0db903c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры российского лидера с американской делегацией начались около 19.40, примерно в это время были опубликованы первые кадры встречи из Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин похвалил власти Москвы на встрече с Уиткоффом
Вчера, 19:59
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Слишком поздно". На Западе устроили истерику после слов Путина
Вчера, 22:46
 
РоссияМоскваСШАВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала