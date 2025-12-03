Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась спустя почти пять часов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершилась, продлившись почти пять часов, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры российского лидера с американской делегацией начались около 19.40, примерно в это время были опубликованы первые кадры встречи из Кремля.

Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге , 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.

В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске . Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине