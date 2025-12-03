Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/veypy-2059382557.html
В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов
В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов - РИА Новости, 03.12.2025
В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов
Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России, РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:22:00+03:00
2025-12-03T00:22:00+03:00
россия
нижегородская область
владислав даванков
ярослав нилов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969171336_0:0:1484:835_1920x0_80_0_0_69d04708d42f12feac31ba7a94a4edef.jpg
https://ria.ru/20251127/veyp-2057944705.html
https://ria.ru/20251107/zapret-2053418686.html
https://ria.ru/20251021/gosduma-2049583093.html
https://ria.ru/20251006/voz-2046658932.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969171336_48:0:1356:981_1920x0_80_0_0_a42786dd25ebd2665ad11aecab770989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижегородская область, владислав даванков, ярослав нилов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия, кпрф, общество, вейпы
Россия, Нижегородская область, Владислав Даванков, Ярослав Нилов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия, КПРФ, Общество, Вейпы

В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожий на улице
Прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Прохожий на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами поправок выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия"), председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) а также депутаты Дмитрий Свищев (ЛДПР) и Дмитрий Гусев (СР).
Прохожий около магазина вейпов в Перми - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Пермском крае запретят продажу вейпов
27 ноября, 11:11
«
"Запрещается розничная и оптовая торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции", — сказано в документе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Гусева, поправки предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".
Нововведения предусматривают полный запрет на розничную и оптовую торговлю не только никотинсодержащими жидкостями, никотином, растворами никотина, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Песков оценил идею полного запрета продажи вейпов в России
7 ноября, 12:52
Как подчеркнул Дмитрий Гусев, поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно предупреждали об угрозах для здоровья детей и подростков.
"Полный запрет, по мнению авторов, позволит устранить правовые лазейки и сформировать однозначную правоприменительную практику", — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.
Президент России Владимир Путин в начале ноября одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
21 октября, 14:11
В конце августа глава государства поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Соответствующий законопроект направлен в правительство, концептуально его поддержал Роспотребнадзор.
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что регионам могут дать право запрещать на своей территории розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВОЗ оценила мировое потребление электронных сигарет подростками
6 октября, 15:32
 
РоссияНижегородская областьВладислав ДаванковЯрослав НиловЯна ЛантратоваГосдума РФСправедливая РоссияКПРФОбществоВейпы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала