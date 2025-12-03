В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Запрещается розничная и оптовая торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции", — сказано в документе.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Гусева, поправки предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Нововведения предусматривают полный запрет на розничную и оптовую торговлю не только никотинсодержащими жидкостями, никотином, растворами никотина, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.

Как подчеркнул Дмитрий Гусев, поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно предупреждали об угрозах для здоровья детей и подростков.

"Полный запрет, по мнению авторов, позволит устранить правовые лазейки и сформировать однозначную правоприменительную практику", — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.

Президент России Владимир Путин в начале ноября одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов.

В конце августа глава государства поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области . Соответствующий законопроект направлен в правительство, концептуально его поддержал Роспотребнадзор

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что регионам могут дать право запрещать на своей территории розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.