В Госдуму внесли поправки, запрещающие продажу вейпов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента пакет поправок, направленных на полный запрет оборота вейпов и никотиносодержащих жидкостей в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами поправок выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия"), председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) а также депутаты Дмитрий Свищев (ЛДПР) и Дмитрий Гусев (СР).
"Запрещается розничная и оптовая торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для потребления такой продукции", — сказано в документе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Гусева, поправки предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".
Нововведения предусматривают полный запрет на розничную и оптовую торговлю не только никотинсодержащими жидкостями, никотином, растворами никотина, но и безникотиновыми жидкостями, которые также используются в вейпах.
Как подчеркнул Дмитрий Гусев, поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно предупреждали об угрозах для здоровья детей и подростков.
"Полный запрет, по мнению авторов, позволит устранить правовые лазейки и сформировать однозначную правоприменительную практику", — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.
Президент России Владимир Путин в начале ноября одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов.
В конце августа глава государства поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Соответствующий законопроект направлен в правительство, концептуально его поддержал Роспотребнадзор.
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что регионам могут дать право запрещать на своей территории розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
