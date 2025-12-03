Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025
16:40 03.12.2025
Подвиги ВС России повлияли на мнение зарубежных партнеров, заявил Ушаков
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
стив уиткофф
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Подвиги ВС России повлияли на мнение зарубежных партнеров, заявил Ушаков

Ушаков: зарубежные оценки путей урегулирования на Украине стали адекватнее

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными, этому способствовали ратные подвиги российских солдат, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Комментируя итоги состоявшейся встречи, Ушаков в среду отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков отметил положительный характер встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 16:31
"Российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными", - сообщил Ушаков.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Вчера, 14:57
 
