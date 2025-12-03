Подвиги ВС России повлияли на мнение зарубежных партнеров, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными, этому способствовали ратные подвиги российских солдат, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Комментируя итоги состоявшейся встречи, Ушаков в среду отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
"Российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования со стороны зарубежных партнеров стали более адекватными", - сообщил Ушаков.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.