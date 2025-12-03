Ушаков отметил влияние успехов России на СВО на переговоры с США

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя положительно повлияли на переговоры Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя", — сказал он журналистам.
Как пояснил Ушаков, иностранные партнеры стали более рациональны в своей оценке сложившихся реалий.
"То есть российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования с стороны зарубежных партнеров стали более адекватными", — отметил он.
Вместе с тем он выразил надежду на то, что успехи российских войск поспособствуют изменению восприятия происходящего европейцами и украинцами. Пока же контакты по теме мирного процесса ведутся исключительно с американской стороной, а представители Европы от диалога отказываются.
"Хотя Путин неоднократно говорил: если кто-то из европейских лидеров хочет поговорить — пожалуйста, добро пожаловать, приезжайте в Москву и продолжим контакты. С нашей стороны негативного отношения к продолжению контактов нет", — добавил Ушаков.
Накануне вечером Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Встреча продлилась около пяти часов. С российской стороны в ней также участвовали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины.
Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.