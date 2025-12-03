Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ
16:37 03.12.2025
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
2025-12-03T16:37:00+03:00
2025-12-03T16:37:00+03:00
2025
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ

Ушаков: неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В среду Ушаков сообщил журналистам, что, помимо визита в Индию, у Путина в декабре будет еще несколько международных контактов.
"Еще до традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ, которая проводится 21-22 декабря в Петербурге", - сказал Ушаков.
