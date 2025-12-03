https://ria.ru/20251203/ushakov-2059557783.html
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:37:00+03:00
2025-12-03T16:37:00+03:00
2025-12-03T16:37:00+03:00
санкт-петербург
россия
индия
юрий ушаков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_0:68:2921:1711_1920x0_80_0_0_a90d020ff011de66c1735fc76a323f0d.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059548829.html
санкт-петербург
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e3aed7d515f3e128411d75365a613963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, индия, юрий ушаков, снг
Санкт-Петербург, Россия, Индия, Юрий Ушаков, СНГ
Ушаков назвал дату неформальной встречи лидеров стран СНГ
Ушаков: неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря