Ушаков отметил влияние успехов России на СВО на переговоры с США - РИА Новости, 03.12.2025
16:34 03.12.2025
Ушаков отметил влияние успехов России на СВО на переговоры с США
Успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:34:00+03:00
2025-12-03T16:34:00+03:00
Ушаков: успехи российской армии положительно сказались на переговорах с США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Брифинг Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Вчера, 00:56
"На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя", - сказал Ушаков журналистам, комментируя состоявшуюся встречу.
"То есть российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования с стороны зарубежных партнеров стали более адекватными", - добавил Ушаков.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Вчера, 14:57
 
