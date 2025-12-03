Ушаков отметил влияние успехов России на СВО на переговоры с США

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"То есть российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки путей достижения мирного урегулирования с стороны зарубежных партнеров стали более адекватными", - добавил Ушаков.