Переговоры России и США проходили в закрытом режиме, заявил Ушаков

16:33 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переговоры РФ и США накануне проходили в закрытом режиме, стороны договорились не комментировать их содержание, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Вчера, 14:57
"Переговоры проходили в закрытом режиме и там же договорились, что мы не будем, ни мы, ни американцы, не будем комментировать, конкретно о чем и как говорили двое американских представителей и наш президент", - сказал Ушаков журналистам.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля
Вчера, 13:46
 
