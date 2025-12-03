Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря об итогах встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосладнником американского президента Стивом Уиткоффом, заявил, что "мы не дальше от мира, это точно".

"Не дальше (от мира - ред.), это точно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ближе или дальше к миру стали по итогам переговоров.