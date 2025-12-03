Рейтинг@Mail.ru
Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом
01:27 03.12.2025
Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом
Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря об итогах встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосладнником американского президента Стивом Уиткоффом,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:27:00+03:00
2025-12-03T01:27:00+03:00
россия
сша
москва
стив уиткофф
владимир путин
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
россия
сша
москва
россия, сша, москва, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Ушаков подвел итоги встречи Путина с Уиткоффом

Ушаков заявил, что после встречи в Кремле урегулирование на Украине стало ближе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря об итогах встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосладнником американского президента Стивом Уиткоффом, заявил, что "мы не дальше от мира, это точно".
"Не дальше (от мира - ред.), это точно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, ближе или дальше к миру стали по итогам переговоров.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Москва получила еще четыре документа от США по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 01:24
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
Вчера, 01:23
 
