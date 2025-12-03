Рейтинг@Mail.ru
Россия договорилась продолжить контакты с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 03.12.2025 (обновлено: 01:36 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059386279.html
Россия договорилась продолжить контакты с США, заявил Ушаков
Россия договорилась продолжить контакты с США, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Россия договорилась продолжить контакты с США, заявил Ушаков
Россия договорилась на уровне помощников продолжить контакты с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T01:03:00+03:00
2025-12-03T01:36:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
юрий ушаков
стив уиткофф
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059357630_0:0:2788:1568_1920x0_80_0_0_086c13dd6fbd4d4ebe6abdb3281bdde1.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059385973.html
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059385432.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059357630_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2493e8c4d4a67507eedf60b4162038aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, юрий ушаков, стив уиткофф, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Россия договорилась продолжить контакты с США, заявил Ушаков

Ушаков: РФ договорилась на уровне помощников продолжить контакты с США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия договорилась на уровне помощников продолжить контакты с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы договорились на уровне представителей, помощников и других представителей продолжить контакты с американцами, в частности с этими двумя людьми, которые прибыли сегодня в Кремль", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На встрече в Кремле обсуждали суть плана США по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 01:00
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Путин сообщал, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине.
Брифинг Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Вчера, 00:56
 
В миреРоссияСШАМоскваЮрий УшаковСтив УиткоффДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала