Ушаков рассказал, что Путин передал привет Трампу через Уиткоффа
00:59 03.12.2025 (обновлено: 02:01 03.12.2025)
Ушаков рассказал, что Путин передал привет Трампу через Уиткоффа
Ушаков рассказал, что Путин передал привет Трампу через Уиткоффа
Президент РФ Владимир Путин передал привет лидеру США Дональду Трампу через его спецпосланника Стива Уиткоффа и ряд политических сигналов, сообщил помощник... РИА Новости, 03.12.2025
россия, москва, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Ушаков рассказал, что Путин передал привет Трампу через Уиткоффа

Ушаков: Путин передал через Уиткоффа привет Трампу и ряд политических сигналов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет лидеру США Дональду Трампу через его спецпосланника Стива Уиткоффа и ряд политических сигналов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу - причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали", - сказал он журналистам.
Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков подтвердил, что беседа Путина с Уиткоффом длилась пять часов
Вчера, 00:58
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
Брифинг Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков оценил беседу Путина с Уиткоффом
Вчера, 00:56
 
