Ушаков рассказал, что Путин передал привет Трампу через Уиткоффа

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет лидеру США Дональду Трампу через его спецпосланника Стива Уиткоффа и ряд политических сигналов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу - причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали", - сказал он журналистам.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
