Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Ушаков подтвердил, что беседа Путина с Уиткоффом длилась пять часов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Кремле продолжалась пять часов, подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, а пять часов", - сказал он журналистам.

Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге , 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.

В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске . Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине