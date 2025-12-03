"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Предложения Европы по мирному урегулированию помогут обеспечить безопасность Украины, утверждает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Благодаря сегодняшним предложениям мы можем дать украинцам возможность защитить себя и продвигать мирные переговоры с позиции силы", — написала она в соцсети X.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Встреча продлилась более пяти часов. С российской стороны в ней участвовали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
По словам последнего, на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть мирного плана США. Компромиссный вариант найти пока не удалось: с одними предложениями Россия согласна, с другими — нет. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы.