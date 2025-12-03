Рейтинг@Mail.ru
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 03.12.2025
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Предложения Европы по мирному урегулированию помогут обеспечить безопасность Украины, утверждает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
урсула фон дер ляйен
стив уиткофф
джаред кушнер
в мире, украина, сша, россия, урсула фон дер ляйен, стив уиткофф, джаред кушнер, еврокомиссия, евросоюз, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Еврокомиссия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен заявила, что действия Европы якобы обеспечат безопасность Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Getty Images / Omar Havana
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Предложения Европы по мирному урегулированию помогут обеспечить безопасность Украины, утверждает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Благодаря сегодняшним предложениям мы можем дать украинцам возможность защитить себя и продвигать мирные переговоры с позиции силы", — написала она в соцсети X.
По словам главы ЕК, ЕС предлагает Киеву "решения по поддержке бюджета Украины и укреплению ее оборонной промышленности".

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Встреча продлилась более пяти часов. С российской стороны в ней участвовали гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
По словам последнего, на переговорах обсуждались не конкретные формулировки, а суть мирного плана США. Компромиссный вариант найти пока не удалось: с одними предложениями Россия согласна, с другими — нет. Стороны договорились не раскрывать суть состоявшейся беседы.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияУрсула фон дер ЛяйенСтив УиткоффДжаред КушнерЕврокомиссияЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
