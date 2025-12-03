Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к наступлению мира на "несправедливых" для Украины условиях.
«
"Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили за последние четыре года, вряд ли будут выполнены", — сказал он в интервью телеканалу MTV Uutiset.
По его словам, мир может быть "либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом".
Накануне вечером Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Последний по итогам встречи отметил, что вследствие успехов российских военных иностранные партнеры стали более рациональны в своей оценке сложившихся реалий. Вместе с тем он выразил надежду на то, что это поспособствуют изменению восприятия происходящего европейцами и украинцами. Пока же контакты по теме мирного процесса ведутся исключительно с американской стороной, а представители Европы от диалога отказываются.
Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины.
Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.