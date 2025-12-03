Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 03.12.2025 (обновлено: 19:38 03.12.2025)
Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине
Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к наступлению мира на "несправедливых" для Украины условиях. РИА Новости, 03.12.2025
2025
Президент Финляндии призвал готовиться к миру на Украине

Стубб призвал готовиться к миру на Украине, который не понравится Киеву

© AP Photo / Ebrahim NorooziАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к наступлению мира на "несправедливых" для Украины условиях.
«

"Реальность такова, что и нам, финнам, нужно подготовиться к моменту, когда будет достигнут мир, и что все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили за последние четыре года, вряд ли будут выполнены", — сказал он в интервью телеканалу MTV Uutiset.

Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
Вчера, 04:44
По его словам, мир может быть "либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом".
Накануне вечером Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
Последний по итогам встречи отметил, что вследствие успехов российских военных иностранные партнеры стали более рациональны в своей оценке сложившихся реалий. Вместе с тем он выразил надежду на то, что это поспособствуют изменению восприятия происходящего европейцами и украинцами. Пока же контакты по теме мирного процесса ведутся исключительно с американской стороной, а представители Европы от диалога отказываются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
Вчера, 08:00
Перед поездкой в Москву американская делегация встретилась с представителями Украины.

Как писали зарубежные издания, на переговорах во Флориде стороны затронули темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. Утверждается, что они не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Основные подробности встречи президента России с представителями США
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
1 декабря, 20:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДжаред КушнерФинляндияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзКирилл ДмитриевЮрий УшаковВооруженные силы РФ
 
 
