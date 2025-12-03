Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, заявил Сибига

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, американская делегация сообщила, что, по их мнению, встреча в РФ прошла позитивно.