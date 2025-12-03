Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, заявил Сибига - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/uitkoff-2059589696.html
Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, заявил Сибига
Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, заявил Сибига - РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, заявил Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:30:00+03:00
2025-12-03T18:30:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
стив уиткофф
андрей сибига
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435268_872:353:2994:1547_1920x0_80_0_0_3e715be79a5261bad529393f2fa8d0dd.jpg
https://ria.ru/20251203/ushakov-2059554212.html
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059521006.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435268_1015:314:2849:1689_1920x0_80_0_0_36cbb7938b0efb4efb78e55bb0b1de30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, стив уиткофф, андрей сибига, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Андрей Сибига, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, заявил Сибига

Сибига: делегация США позитивно оценила прошедшие переговоры в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с Владимиром Путиным
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, американская делегация сообщила, что, по их мнению, встреча в РФ прошла позитивно.
"Был контакт руководителя украинской делегации с господином Уиткоффом... представители американской делегации сообщили, что, по их оценке, разговоры в Москве для мирного процесса имели позитивное значение и пригласили украинскую делегацию в Америку в ближайшее время для продолжения разговора", - заявил Сибига в Брюсселе журналистам, видео приводят украинские СМИ.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков отметил положительный характер встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 16:31
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что представители США не обещали российской стороне, что поедут в Киев, а говорили, что вернутся домой.
В 13.01 мск, согласно данным портала Flightradar24, вылетевший из Москвы самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту штата Флорида.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Вчера, 14:57
 
В миреРоссияСШАМоскваСтив УиткоффАндрей СибигаЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала