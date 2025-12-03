Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, заявил Сибига

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф контактировал с Киевом после переговоров в Москве, американская делегация сообщила, что, по их мнению, встреча в РФ прошла позитивно.
"Был контакт руководителя украинской делегации с господином Уиткоффом... представители американской делегации сообщили, что, по их оценке, разговоры в Москве для мирного процесса имели позитивное значение и пригласили украинскую делегацию в Америку в ближайшее время для продолжения разговора", - заявил Сибига в Брюсселе журналистам, видео приводят украинские СМИ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что представители США не обещали российской стороне, что поедут в Киев, а говорили, что вернутся домой.
В 13.01 мск, согласно данным портала Flightradar24, вылетевший из Москвы самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту штата Флорида.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.