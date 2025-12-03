Уиткофф и Кушнер попробовали блюда русской кухни в ресторане в Москве

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер перед переговорами в Кремле побывали в ресторане, где попробовали блюда русской кухни, выяснил корреспондент РИА Новости.
В сопровождении главы РФПИ Кирилла Дмитриева Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве, а затем отправились на обед. В меню вошли салаты "Столичный", "Мимоза" и "Рассолье", посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелка, фаршированная гречкой, кулебяка из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя.
На десерт американской делегации подали "Наполеон", яблочную шарлотку и ассорти из ягод.
Посикунчики считаются главным рецептом пермской кухни. Это маленькие жареные пирожки из пельменного теста, с разными начинками, чаще всего с фаршем из говядины и свинины. Подаются, как правило, с соусом из чеснока и сметаны.
По уже сложившейся традиции перед переговорами в Кремле Уиткофф прогуливается по российской столице. В прошлые визиты он побывал на Старом Арбате, в парке "Зарядье" и съел чебурек La Grande в одном из ресторанов. В апреле встреча с Путиным проходила в Санкт-Петербурге, там Уиткофф посетил синагогу и Исаакиевский собор.
Вечером Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Встреча, в которой участвовали также Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков, длилась почти пять часов. По словам Ушакова, она была полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по урегулированию конфликта на Украине, но к компромиссу пока не пришли.