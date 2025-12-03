Уиткофф коротко пообщался с Дмитриевым после выхода из посольства США

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, покинув американское посольство после того, как приехал туда после встречи в Кремле, коротко пообщался со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает корреспондент РИА Новости.