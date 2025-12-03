Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф коротко пообщался с Дмитриевым после выхода из посольства США - РИА Новости, 03.12.2025
02:45 03.12.2025
Уиткофф коротко пообщался с Дмитриевым после выхода из посольства США
россия
сша
москва
стив уиткофф
кирилл дмитриев
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
москва
россия, сша, москва, стив уиткофф, кирилл дмитриев, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, покинув американское посольство после того, как приехал туда после встречи в Кремле, коротко пообщался со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает корреспондент РИА Новости.
Уиткофф покинул американскую дипмиссию в районе 1.00, у выхода из посольства его встречал, выйдя из машины, Дмитриев. Они перекинулись несколькими фразами на английском языке, после чего оба покинули территорию рядом с посольством Штатов.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Россия США Москва Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев Владимир Путин Российский фонд прямых инвестиций
 
 
