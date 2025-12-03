Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии установили бронзовый бюст Льва Толстого
10:05 03.12.2025 (обновлено: 12:59 03.12.2025)
В Индонезии установили бронзовый бюст Льва Толстого
В Индонезии установили бронзовый бюст Льва Толстого
В Индонезии установили бронзовый бюст Льва Толстого
На территории Университета Индонезии прошла торжественная церемония открытия бронзового бюста русского писателя Льва Николаевича Толстого
в мире
Индонезия, Россия, Джакарта, Лев Толстой (писатель), Лилия Гумерова, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире
В Индонезии установили бронзовый бюст Льва Толстого

На территории Университета Индонезии поставили бронзовый бюст Льва Толстого

© Фото : MetrotvМинистр культуры Индонезии Фадли Зон на церемонии открытия бронзового бюста русского писателя Льва Николаевича Толстого на территории Университета Индонезии
Министр культуры Индонезии Фадли Зон на церемонии открытия бронзового бюста русского писателя Льва Николаевича Толстого на территории Университета Индонезии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Metrotv
Министр культуры Индонезии Фадли Зон на церемонии открытия бронзового бюста русского писателя Льва Николаевича Толстого на территории Университета Индонезии
ДЖАКАРТА, 3 дек - РИА Новости. На территории Университета Индонезии прошла торжественная церемония открытия бронзового бюста русского писателя Льва Николаевича Толстого, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствовал министр культуры Индонезии Фадли Зон, а также глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава международного комитета СФ Григорий Карасин и глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Акция в честь героев борьбы за независимость Индонезии, Великой Отечественной войны и Специальной военной операции в Джакарте. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Индонезии прошла международная акция в поддержку героев СВО
27 июля, 07:54
"Сегодняшнее мероприятие может стать очень важным моментом для того, чтобы культура России и Индонезии стали еще ближе", - отметил индонезийский министр культуры Фадли Зон.
Чиновник добавил, что является поклонником творчества Льва Толстого и очень любит "Войну и мир" и "Анну Каренину".
Фадли Зон также зачитал вслух одно из произведений Толстого на индонезийском языке.
В мероприятии приняли участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов и директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Скульптура передана в дар народу Индонезии фондом "Диалог культур – Единый мир" совместно с посольством Российской Федерации в Республике Индонезия.
Лев Толстой - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
"Дом Толстых" в Сербии за год посетили более десяти тысяч человек
18 июля, 17:55
 
Заголовок открываемого материала