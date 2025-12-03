В Индонезии установили бронзовый бюст Льва Толстого

ДЖАКАРТА, 3 дек - РИА Новости. На территории Университета Индонезии прошла торжественная церемония открытия бронзового бюста русского писателя Льва Николаевича Толстого, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствовал министр культуры Индонезии Фадли Зон, а также глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава международного комитета СФ Григорий Карасин и глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Сегодняшнее мероприятие может стать очень важным моментом для того, чтобы культура России и Индонезии стали еще ближе", - отметил индонезийский министр культуры Фадли Зон.
Чиновник добавил, что является поклонником творчества Льва Толстого и очень любит "Войну и мир" и "Анну Каренину".
Фадли Зон также зачитал вслух одно из произведений Толстого на индонезийском языке.
В мероприятии приняли участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов и директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Скульптура передана в дар народу Индонезии фондом "Диалог культур – Единый мир" совместно с посольством Российской Федерации в Республике Индонезия.