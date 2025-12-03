Зеленский снова рассчитывает на новые встречи в США

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, которого после переговоров в Москве проигнорировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, снова рассчитывает на встречи в США и полагает, что информация о них появится в ближайшие дни.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что представители США не обещали российской стороне, что поедут в Киев, а говорили, что вернутся домой. После чего вылетевший из Москвы самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту штата Флорида.
"Готовим встречи в США... Ждем новостей в ближайшие дни относительно таких встреч, контактов, переговоров", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.