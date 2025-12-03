Рейтинг@Mail.ru
Зеленский снова рассчитывает на новые встречи в США - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ssha-2059646895.html
Зеленский снова рассчитывает на новые встречи в США
Зеленский снова рассчитывает на новые встречи в США - РИА Новости, 03.12.2025
Зеленский снова рассчитывает на новые встречи в США
Владимир Зеленский, которого после переговоров в Москве проигнорировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента, основатель... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:48:00+03:00
2025-12-03T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
москва
стив уиткофф
владимир зеленский
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20251203/ssha-2059642327.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, стив уиткофф, владимир зеленский, джаред кушнер, российский фонд прямых инвестиций, дело миндича, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер, Российский фонд прямых инвестиций, Дело Миндича, Мирный план США по Украине
Зеленский снова рассчитывает на новые встречи в США

Зеленский ждет новостей о новых встречах в США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, которого после переговоров в Москве проигнорировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, снова рассчитывает на встречи в США и полагает, что информация о них появится в ближайшие дни.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что представители США не обещали российской стороне, что поедут в Киев, а говорили, что вернутся домой. После чего вылетевший из Москвы самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту штата Флорида.
"Готовим встречи в США... Ждем новостей в ближайшие дни относительно таких встреч, контактов, переговоров", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах с Путиным, сообщило Reuters
Вчера, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияМоскваСтив УиткоффВладимир ЗеленскийДжаред КушнерРоссийский фонд прямых инвестицийДело МиндичаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала