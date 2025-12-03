Зеленский снова рассчитывает на новые встречи в США

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, которого после переговоров в Москве проигнорировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, снова рассчитывает на встречи в США и полагает, что информация о них появится в ближайшие дни.