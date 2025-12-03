США готовы предпринять все усилия для мирного урегулирования, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Американцы готовы предпринять всевозможные усилия для того чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает нашим целям. Американцы, конечно, подтвердили свою готовность учитывать наши соображения и наши ключевые предложения на этот счет", - сказал Ушаков журналистам, комментируя состоявшуюся встречу.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.