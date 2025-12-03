Рейтинг@Mail.ru
США готовы предпринять все усилия для мирного урегулирования, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
16:37 03.12.2025
США готовы предпринять все усилия для мирного урегулирования, заявил Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Песков ответил на вопрос, отверг ли Путин мирный план США по Украине
Вчера, 12:57
"Американцы готовы предпринять всевозможные усилия для того чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает нашим целям. Американцы, конечно, подтвердили свою готовность учитывать наши соображения и наши ключевые предложения на этот счет", - сказал Ушаков журналистам, комментируя состоявшуюся встречу.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рубио рассказал, чего США пытаются добиться в отношении Украины
Вчера, 07:14
 
