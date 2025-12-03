Рейтинг@Mail.ru
США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ssha-2059492443.html
США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде
США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2025
США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде
Американцы заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией, не случайно в переговорном процессе присутствует спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:11:00+03:00
2025-12-03T13:11:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
владимир джабаров
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059446952.html
https://ria.ru/20251202/ssha-2059143809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_91d0b86d85aac2d69086ae20e2467954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кирилл дмитриев, владимир джабаров, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, совет федерации рф
Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Совет Федерации РФ
США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: США заинтересованы в развитии экономических отношений с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Американцы заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией, не случайно в переговорном процессе присутствует спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:06
"Я думаю, что не случайно в нашей переговорной группе присутствует спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, который отвечает за инвестиционное сотрудничество. Это очень важно. И американцы заинтересованы в развитии экономических отношений с нами", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, чего стоит только один Северный морской путь, который может стать одной из главных логистических артерий в ближайшем будущем. То есть, представляет интерес для всех стран.
По мнению Джабарова, если европейцы не одумаются, они останутся ни с чем. "То есть они попадут в разряд отстающих. И я надеюсь, что все-таки они тоже поймут, что главное – это мир. Это нормальные отношения, не попытка Россию загнать в угол и оградить себя железным занавесом", - заключил политик.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
2 декабря, 11:23
 
РоссияКирилл ДмитриевВладимир ДжабаровВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала