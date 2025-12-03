https://ria.ru/20251203/ssha-2059492443.html
США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде
США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде
Американцы заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией, не случайно в переговорном процессе присутствует спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Американцы заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией, не случайно в переговорном процессе присутствует спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков
и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев
.
"Я думаю, что не случайно в нашей переговорной группе присутствует спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, который отвечает за инвестиционное сотрудничество. Это очень важно. И американцы заинтересованы в развитии экономических отношений с нами", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24"
.
По его словам, чего стоит только один Северный морской путь, который может стать одной из главных логистических артерий в ближайшем будущем. То есть, представляет интерес для всех стран.
По мнению Джабарова, если европейцы не одумаются, они останутся ни с чем. "То есть они попадут в разряд отстающих. И я надеюсь, что все-таки они тоже поймут, что главное – это мир. Это нормальные отношения, не попытка Россию загнать в угол и оградить себя железным занавесом", - заключил политик.