США заинтересованы в экономическом сотрудничестве, заявили в Совфеде

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Американцы заинтересованы в развитии экономических отношений с Россией, не случайно в переговорном процессе присутствует спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

По его словам, чего стоит только один Северный морской путь, который может стать одной из главных логистических артерий в ближайшем будущем. То есть, представляет интерес для всех стран.

По мнению Джабарова, если европейцы не одумаются, они останутся ни с чем. "То есть они попадут в разряд отстающих. И я надеюсь, что все-таки они тоже поймут, что главное – это мир. Это нормальные отношения, не попытка Россию загнать в угол и оградить себя железным занавесом", - заключил политик.