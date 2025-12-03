Рейтинг@Mail.ru
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах
18:01 03.12.2025
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах
в мире
сомали
сша
миннесота
дональд трамп
сомали
сша
миннесота
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Премьер-министр Сомали Хамза Барре в среду заявил, что его страна не будет ввязываться в ссору с американским правительством по поводу резких высказываний президента США Дональда Трампа о сомалийских мигрантах и не придаст этим словам никакого значения, сообщило издание Garowe.
В среду Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар "отбросами".
"Проще игнорировать президента Дональда Трампа, нежели отвечать на его заявления и придавать им значение… Разве Трамп оскорбляет только Сомали? Он говорил неприятные вещи про многие страны, включая ЮАР и Нигерию. Ко всему этому не следует серьёзно относиться", - подчеркнул Барре.
Ранее директор службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил на фоне нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне, что его ведомство проверит грин-карты для всех иностранцев из стран, вызывающих озабоченность, и одной из них является Сомали.
