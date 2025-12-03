https://ria.ru/20251203/somali-2059583102.html
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах - РИА Новости, 03.12.2025
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах
Премьер-министр Сомали Хамза Барре в среду заявил, что его страна не будет ввязываться в ссору с американским правительством по поводу резких высказываний... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:01:00+03:00
2025-12-03T18:01:00+03:00
2025-12-03T18:01:00+03:00
в мире
сомали
сша
миннесота
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_f8070640a5ca0b12205aa0b861cbf1eb.jpg
https://ria.ru/20250610/time-2022094754.html
сомали
сша
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148462/79/1484627925_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_947c62a687d25df562fb4cdc8950c058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, сша, миннесота, дональд трамп
В мире, Сомали, США, Миннесота, Дональд Трамп
Премьер Сомали заявил, что будет игнорировать слова Трампа о мигрантах
Премьер Сомали Барре заявил, что не намерен отвечать на слова Трампа о мигрантах