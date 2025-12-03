Рейтинг@Mail.ru
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, покинул пределы России
03:03 03.12.2025
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, покинул пределы России
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, покинул пределы России
Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник США Стив Уиткофф, покинул пределы России и вошел в воздушное пространство Эстонии, следует из данных... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T03:03:00+03:00
2025-12-03T03:03:00+03:00
Самолет, на котором может находиться Уиткофф, покинул пределы России

Flightradar24: Самолет, на котором может находиться Уиткофф, покинул пределы РФ

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самолет, на котором, вероятно, находится спецпосланник США Стив Уиткофф, покинул пределы России и вошел в воздушное пространство Эстонии, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным портала, самолет Bombardier Global 7500, первоначально летевший по направлению к юго-западу от Москвы, вскоре изменил курс и полетел на северо-запад. Границу с Эстонией он пересек примерно в 2.55 мск. На самолете такого же типа Уиткофф прилетал в Москву в августе.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф коротко пообщался с Дмитриевым после выхода из посольства США
Вчера, 02:45
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф покинул посольство США в Москве спустя меньше часа
Вчера, 01:29
 
