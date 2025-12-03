Россия высказала свои соображения по плану США, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия откровенно высказала свои соображения по поводу тех документов по урегулированию, которые представила американская сторона, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Беседа носила положительный характер, хотя мы высказали свои откровенные соображения по тем документам, которые американцы нам показали", - сказал Ушаков журналистам, комментируя состоявшиеся переговоры.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.