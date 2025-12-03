Рейтинг@Mail.ru
Россия высказала свои соображения по плану США, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
16:36 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059557145.html
Россия высказала свои соображения по плану США, заявил Ушаков
Россия высказала свои соображения по плану США, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Россия высказала свои соображения по плану США, заявил Ушаков
Россия откровенно высказала свои соображения по поводу тех документов по урегулированию, которые представила американская сторона, сообщил помощник президента... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:36:00+03:00
2025-12-03T16:36:00+03:00
россия
сша
москва
стив уиткофф
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
россия, сша, москва, стив уиткофф, юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине
Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Россия высказала свои соображения по плану США, заявил Ушаков

Ушаков: Россия высказала свои соображения по документам США по Украине

Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Стивен Уиткофф во время встречи
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия откровенно высказала свои соображения по поводу тех документов по урегулированию, которые представила американская сторона, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Беседа носила положительный характер, хотя мы высказали свои откровенные соображения по тем документам, которые американцы нам показали", - сказал Ушаков журналистам, комментируя состоявшиеся переговоры.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.
РоссияСШАМоскваСтив УиткоффЮрий УшаковВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
