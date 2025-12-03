Рейтинг@Mail.ru
Украина отказалась от продолжения стамбульских переговоров, заявил Ушаков
03.12.2025
16:36 03.12.2025
Украина отказалась от продолжения стамбульских переговоров, заявил Ушаков
Украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров", - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и представители США обсуждали участие Украины в НАТО, заявил Ушаков
Вчера, 16:34
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле
27 ноября, 16:11
 
