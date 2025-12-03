Рейтинг@Mail.ru
Песков не раскрыл подробностей о полученных от США документах по Украине - РИА Новости, 03.12.2025
13:23 03.12.2025
Песков не раскрыл подробностей о полученных от США документах по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раскрыл подробностей по четырем документам по украинскому урегулированию, полученным от США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раскрыл подробностей по четырем документам по украинскому урегулированию, полученным от США.
Ранее по итогам переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Он добавил, что эти документы также обсуждались в ходе переговоров в Кремле.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Вчера, 11:23
"Нет, сейчас мы не стали бы ничего охарактеризовывать", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов охарактеризовать полученные четыре документа.
Также пресс-секретарь президента отметил, что Москва исходит из того, что переговоры по урегулированию должны вестись в тишине. Он подчеркнул, что РФ не является сторонником мегафонной дипломатии.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Пытаются сорвать". В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:06
 
