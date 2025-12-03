Песков не раскрыл подробностей о полученных от США документах по Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раскрыл подробностей по четырем документам по украинскому урегулированию, полученным от США.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Москва исходит из того, что переговоры по урегулированию должны вестись в тишине. Он подчеркнул, что РФ не является сторонником мегафонной дипломатии.