В Совфеде назвали переговоры России и США по Украине конструктивными - РИА Новости, 03.12.2025
12:26 03.12.2025
В Совфеде назвали переговоры России и США по Украине конструктивными
Переговоры России и США по урегулированию на Украине прошли конструктивно, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
в мире, россия, сша, украина, владимир джабаров, владимир путин, стив уиткофф, совет федерации рф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В Совфеде назвали переговоры России и США по Украине конструктивными

Сенатор Джабаров: переговоры России и США по Украине прошли конструктивно

Здание Государственной думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Переговоры России и США по урегулированию на Украине прошли конструктивно, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Понятно, что очень полезная была встреча, потому что она продолжалась в течение пяти часов. Мы прекрасно понимаем, что пять часов никто не будет просто так рассуждать о погоде, о достопримечательностях Москвы и так далее... Значит, реально все было очень конструктивно", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению Джабарова, хорошо, что когда встречи идут в таком режиме, "наверное, все-таки проще обсуждать спорные вопросы, когда обстановка достаточно доброжелательная и конструктивная". "Но, мы ждём, когда что-то прояснится, и, конечно, надеемся, что нашу позицию американцы не просто услышат, но это будет учитываться для дальнейшей работы над мирным соглашением с Украиной", - добавил он.
