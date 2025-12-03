https://ria.ru/20251203/peregovory-2059477627.html
В Совфеде назвали переговоры России и США по Украине конструктивными
Переговоры России и США по урегулированию на Украине прошли конструктивно, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Переговоры России и США по урегулированию на Украине прошли конструктивно, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков
и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев
.
"Понятно, что очень полезная была встреча, потому что она продолжалась в течение пяти часов. Мы прекрасно понимаем, что пять часов никто не будет просто так рассуждать о погоде, о достопримечательностях Москвы
и так далее... Значит, реально все было очень конструктивно", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24
".
По мнению Джабарова, хорошо, что когда встречи идут в таком режиме, "наверное, все-таки проще обсуждать спорные вопросы, когда обстановка достаточно доброжелательная и конструктивная". "Но, мы ждём, когда что-то прояснится, и, конечно, надеемся, что нашу позицию американцы не просто услышат, но это будет учитываться для дальнейшей работы над мирным соглашением с Украиной", - добавил он.