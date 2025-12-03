Москва получила еще четыре документа от США по Украине, заявил Ушаков

Рейтинг@Mail.ru
01:24 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/moskva-2059388963.html
© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине из 27 пунктов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Переговоры российского лидера Владимира Путина с американской делегацией начались около 19.40, примерно в это время были опубликованы первые кадры встречи из Кремля. Встреча завершилась, продлившись почти пять часов.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин и Уиткофф обсуждали проблемы территорий, заявил Ушаков
Вчера, 01:23
"Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно. Хотя мы не работали над формировками никаких дискуссий с американскими коллегами. Затем мы получили еще несколько документов, 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с (спецпосланником президента США Стивом - ред.) Уиткоффом и (зятем американского президента, основателем компании Affinity Partners Джаредом - ред.) Кушнером", - сказал Ушаков журналистам в ходе брифинга по итогам российско-американских переговоров.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике
Вчера, 01:21
 
