В Ленобласти расширяется доступность инфраструктуры для людей с ОВЗ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. В Ленобласти расширяется доступность услуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы уделяем особое внимание оказанию комплексной социальной поддержки лицам с инвалидностью. Также если необходимо предоставление услуг социального обслуживания, помощников по уходу, можно обратиться в филиал Центра социальной защиты населения по месту жительства для оформления индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ). После этого заявитель самостоятельно выбирает организацию из реестра поставщиков социальных услуг", - рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в регионе действует кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей. В настоящее время в кластере функционирует уже 11 организаций, обеспечивающих полный цикл поддержки - от протезирования, медицинской и социальной реабилитации до профдиагностики, обучения, трудоустройства и комфортного проживания. Также интенсивно возрастает востребованность услуг социального такси для обеспечения доступа инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-значимым объектам Ленобласти.