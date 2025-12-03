Рейтинг@Mail.ru
19:40 03.12.2025
В Ленобласти расширяется доступность инфраструктуры для людей с ОВЗ
В Ленобласти расширяется доступность инфраструктуры для людей с ОВЗ
2025-12-03T19:40:00+03:00
2025-12-03T19:40:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
2025
ленинградская область, анастасия толмачева (певица)
Ленинградская область , Ленинградская область, Анастасия Толмачева (певица)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. В Ленобласти расширяется доступность услуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы уделяем особое внимание оказанию комплексной социальной поддержки лицам с инвалидностью. Также если необходимо предоставление услуг социального обслуживания, помощников по уходу, можно обратиться в филиал Центра социальной защиты населения по месту жительства для оформления индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ). После этого заявитель самостоятельно выбирает организацию из реестра поставщиков социальных услуг", - рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в регионе действует кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей. В настоящее время в кластере функционирует уже 11 организаций, обеспечивающих полный цикл поддержки - от протезирования, медицинской и социальной реабилитации до профдиагностики, обучения, трудоустройства и комфортного проживания. Также интенсивно возрастает востребованность услуг социального такси для обеспечения доступа инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-значимым объектам Ленобласти.
"В каждом районе и округе региона открыты пункты проката технических средств реабилитации, в которых не только инвалиды, но и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить во временное пользование технические средства реабилитации", - добавили в пресс-службе.
Удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ветераны СВО из Ленобласти смогут оздоровиться в Белоруссии
2 октября, 22:25
 
